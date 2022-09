Racismo.Uma mancha no ADN da América

Quando milhares de manifestantes desceram sobre Los Angeles para pedir justiça para George Floyd, em protestos que acabaram em pilhagens e vandalismo, a cantora Zenia foi para as ruas gritar com eles. “A experiência foi poderosa e unificadora, ao mesmo tempo que caótica e dececionante”, disse ao Expresso a artista. “Como parte de uma minoria, de raça mista, fui alvo de racismo e tornei-me ativista pela verdade desde criança.”

Zenia vira imagens de violência na televisão e achou que só contavam parte do que se estava a passar. Na rua, viu grupos distintos de manifestantes, saqueadores e oportunistas, mas diz que a polícia tratou todos como vândalos. “Do lado da atividade criminal e motins enraivecidos foi devastador. Vi pessoas a serem esfaqueadas, sangue derramado na rua, pilhas de vidros partidos por todo o lado, fogo de artifício incendiando edifícios.” Cerca de três mil pessoas foram presas, no sul da Califórnia, por causa da violência nos protestos, apesar do recolher obrigatório e da patrulha da Guarda Nacional.

