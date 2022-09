Mais três polícias acusados pela morte de George Floyd

Os procuradores agravaram a acusação contra Derek Chauvin, o polícia de Minneapolis filmado a asfixiar o afro-americano George Floyd. O agente estava acusado de homícidio em terceiro grau, mas vai agora responder em tribunal por homicídio em segundo grau.

A ele vão juntar-se, no banco dos réus, Thomas Lane, J. Kueng e Tou Thao, os outros três polícias que estavam no local do crime, cometido no passado dia 25 de maio.

A família de Floyd tinha pedido que os três agentes também fossem acusados, à semelhança de Chauvin: “Queremos uma acusação de homicídio voluntário premeditado e queremos que os restantes sejam detidos”.

A autópsia revelou que a compressão exercida sobre o pescoço e as costas de George Floyd provocou uma redução do fluxo de sangue para o cérebro, o que causou a morte por asfixia. Oito minutos e 46 segundos foi o tempo que Derek Chauvin, com o joelho, martirizou o cidadão negro de 46 anos, que por várias vezes repetiu “I can’t breathe”, frase que ecoa nos protestos por todo o país.

O advogado da família de Floyd defende que os agentes agiram intencionalmente e espera que os outros agentes policiais sejam julgados como cúmplices do homicídio.