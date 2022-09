SpaceX fez história e partiu em direção à Estação Espacial Internacional. Foi assim

Este foi um sábado histórico para a NASA, com o lançamento do primeiro voo espacial tripulado da empresa privada SpaceX às 15h22 locais [20h22 em Lisboa]. A descolagem correu na perfeição e o voo prossegue em direção à à Estação Espacial Internacional (EEI).

O voo era para ter acontecido na última quarta-feira mas foi cancelado devidos às condições meteorológicas adversas: a chuva constante, nuvens e trovoadas que ocorreram durante o dia não deram tréguas.

O voo foi lançado do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e leva a bordo dois astronautas da NASA, Robert Behnken e Doug Hurley. Se quiser seguir as imagens é só entrar por aqui:

E se quiser rever o lançamento, basta entrar aqui:

Trata-se do primeiro voo espacial a partir do território dos Estados Unidos da América desde 2011 - ano que marcou o final das missões do programa Space Shuttle.

Os astronautas norte-americanos deverão demorar cerca de 19 horas a chegar à EEI. Este voo espacial é a missão mais perigosa e prestigiada que a NASA (agência espacial norte-americana) alguma vez confiou a uma empresa privada.

Os astronautas, que estiveram de quarentena devido à covid-19 há duas semanas, voarão a bordo da nova cápsula Crew Dragon, lançada pela SpaceX, uma 'start-up' fundada em 2002 por Elon Musk, obcecado por Marte e criador dos carros elétricos da Tesla.

Durante a missão, batizada de Demo-2, estão previstos testes aos sistemas de voo, foguetes, navios e processos de aterragem desenhados pela empresa fundada por Elon Musk.

O objetivo é o de a NASA poder enviar os seus astronautas para a Estação Espacial Internacional em voos comerciais dos Estados Unidos e não da Rússia, como acontece desde o final do programa de espacial Atlantis, em 2011. A missão procura também lançar as bases para futuros planos de exploração para a Lua, a partir de 2024, e Marte, a partir de 2030.

Apesar dos perigos da pandemia, centenas de pessoas juntaram-se em vários pontos da Flórida para assistir à partida do SpaceX.