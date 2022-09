Fundo de Recuperação: Presidente do Parlamento Europeu espera proposta mais ambiciosa que a franco-alemã

É já amanhã que o Presidente do Parlamento Europeu - e o resto da UE - ficará a saber os números que importam do fundo de recuperação e do próximo Orçamento Comunitário. A expectativa de David Sassoli é que a proposta da Comissão Europeia seja ainda mais ambiciosa do que o que foi defendido na semana passada pela chanceler alemã e o presidente francês - um fundo de 500 mil milhões de euros, em emissão de dívida conjunta para ser transferida para as regiões e setores que precisem através de possíveis subvenções.

