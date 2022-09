Macron perdeu a maioria absoluta. Saiba porque é que isso não o preocupa

O partido do Presidente francês deixou, esta terça-feira, de ter maioria absoluta na Assembleia Nacional (AN). Tudo porque 17 deputados da formação República em Marcha (LREM) formaram um novo grupo parlamentar. Trata-se de pessoas de tendência ecologista, que militavam na ala esquerda do LREM. Este passa a ficar a um voto da maioria absoluta.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler