Manifestantes pró-Bolsonaro agridem e ameaçam jornalistas

Enquanto o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acenava este domingo da rampa do Planalto aos seus apoiantes, alguns deles agrediram, ameaçaram e expulsaram vários jornalistas que cobriam o acontecimento.

Segundo o jornal "Folha de S. Paulo", um dos repórteres fotográficos, Dida Sampaio, do "Estado de S. Paulo", foi "empurrado duas vezes, pontapeado nas costas e socado no estômago" por um grupo de manifestantes que o rodeou. Além dele "também o motorista do jornal, Marcos Pereira, foi agredido", assim como outros repórteres e profissionais da imprensa, que foram empurrados e ofendidos verbalmente, incluindo os do jornal "Folha de S. Paulo".

Bolsonaro tinha ido até à rampa do Planalto para observar a manifestação a seu favor, que criticava o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, quando pouco depois foi alertado para aqueles incidentes. "Expulsaran os repórteres da Globo, expulsaram os repórteres da Globo", disse uma pessoa ao Presidente, segundo a "Folha de S. Paulo". Ao que Bolsonaro respondeu "pessoal da Globo vem aqui falar besteira, essa TV foi longe demais".

Ainda segundo a "Folha", a Polícia Militar foi chamada a intervir mas só o veio a fazer num segundo momento, quando os repórteres foram expulsos. Os jornalistas "foram retirados do local depois sob escolta de veículo da policia", diz o mesmo jornal.