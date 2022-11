Espanha capturou Abdel Bari, um dos mais perigosos jiadistas a monte

Uma megaoperação das forças e serviços de segurança espanhóis levou à prisão de três jiadistas que se encontravam escondidos em Almería, no sul daquele país. Um dos terroristas detidos é Abdel Majed Abdel Bari, de 28 anos, cidadão britânico de ascendência egípcia, apurou o Expresso. Antes de se juntar ao autodenominado Estado Islâmico (Daesh), Bari era um rapper com alguma popularidade no Reino Unido, mais conhecido por L Jinny.

O jiadista terá fugido há poucos anos do Médio Oriente para se esconder no sul de Espanha. Terá entrado naquele país pela rota do norte de África e as autoridades tentam agora perceber quem lhe deu abrigo e o que pretendia fazer Abdel Majed Abdel Bari na Europa. Este era um dos operacionais considerados mais perigosos e violentos pelos serviços de informações ocidentais e chegou a pensar-se que seria Jihadi John, o jiadista de cara coberta que executou em frente às câmaras de televisão inúmeros reféns, entre 2014 e 2015.

O ex-rapper terá sido uma das pessoas filmadas a degolar o jornalista norte-americano James Foley, acreditando-se que serviria de duplo ao verdadeiro Jihadi John, o londrino Mohammed Emwazi. Este último foi abatido por um drone das forças aliadas em novembro de 2015. Mas Abdel Majed Abdel Bari conseguiu escapar com vida ao cerco feito ao território então dominado pelos guerrilheiros jiadistas, entre a Síria e o Iraque.

O pai deste jiadista foi condenado a 25 anos de prisão por colaborar nos atentados contra as embaixadas americanas no Quénia e Tanzânia, em 1988. Crimes que foram reivindicados na altura pela Al-Qaeda.

Ainda de acordo com os jornais do país vizinho, os três detidos adotaram medidas de segurança extremas para não serem detetados. Em Espanha, adaptaram os seus comportamentos à situação de estado de emergência, por causa da covid-19. Efetuavam as suas saídas em separado, e sempre de máscara.

Nesta operação em Almería participaram igualmente os serviços de informações britânicos (M16). A imprensa revela que estes três operacionais podem não ser as únicas pessoas a serem detidas.