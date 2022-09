Síria. Punhaladas nas costas entre melhores amigos

Após terem retirado a Rússia e a Turquia do que parecia o limiar da guerra, no mês passado, os Presidentes Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan negociaram, quinta-feira, um cessar-fogo entre as tropas do Governo sírio apoiadas pela Rússia e as forças turcas apoiantes dos rebeldes que levam a cabo um tortuoso confronto final na província de Idlib.

A conversa no Kremlin durou seis horas. Ambos procuraram ganhar vantagem ao outro e ao Ocidente na região, apresentando antagonismo mútuo de forma teatral em vez de hostilidades diretas, enquanto decorre uma catástrofe humana.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.