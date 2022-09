A metáfora da bandeira que está em Lisboa: capítulo V de “Um Desastre Humanitário”

- Este não era o local onde havia uma bandeira da União Europeia feita de arames?

- Está aqui.

- Nem a vi - Miguel levanta a cabeça - olha, pois está.

Foi erguida por dois irmãos iranianos, foi a sua primeira intervenção artística e representa as barreiras que os migrantes enfrentam para tentarem chegar à Europa. Está ali, discreta, quase invisível. Aliás, quando começar a cair a noite, o escuro vai comer primeiro as estrelas dos 27 estados. Uma a uma. Depois tudo terá desaparecido. Ficará apenas um mastro de alguma coisa que não se percebe bem o que é.

Há algo de metafórico nesta discrição. Mas já lá vamos.

dr

É na Praça Europa, em Lisboa, que a Humans Before Borders (HuBB) organiza aquele que é um protesto contra uma Europa que não querem. “Este não é o caminho que queremos seguir enquanto sociedade e estamos aqui para exigir, finalmente, o descongestionamento das ilhas do mar Egeu. É completamente incomportável e desumano”, explica Miguel Duarte, membro da HuBB e também voluntário. “Queremos uma Europa solidária, não queremos isto.” E em seguida enumera os vários acontecimentos nas fronteiras entre a Grécia e a Turquia: fala dos relatos de violência física, dos tiros disparados pelas autoridades gregos, do uso de gás lacrimogéneo para controlar os migrantes, dos ataques de grupos associados à extrema-direita. “Já para não falar da crescente criminalização do trabalho humanitário e da solidariedade.”

Miguel dirige-se para outro local da Praça e pega num microfone. É a vez dele de discursar para todos aqueles que escolheram passar o final da tarde de uma sexta-feira junto ao Tejo, em Lisboa, em silêncio. Estendidos no chão, os cartazes cobrem-lhes os corpos: “Stay human, take action!”, “Greek tragedies everyone’s responsibility”, “Shame on EU”, “Fortress of EU is killing”, “EU this is u?”.

“Está muito vento, não sei se me consigo deitar no chão”, diz uma jovem. “Anda, é por uma boa causa.” A jovem ainda não está certa. Está mesmo muito frio. “Vamos, eu deito-me do lado do vento e protejo-te.” E foram.

“E isso...” Ana pára e suspira

Esta não é primeira concentração deste género organizada pela HuBB. Mas agora está tudo mais caótico e é ainda mais urgente mostrar a “desumanização” da Europa, que há uma semana mantém as portas fechadas, fortemente patrulhadas enquanto do outro lado a Turquia continua a não impedir a passagem de refugiados e migrantes. De acordo com os números avançados ao Expresso pela embaixada da Grécia em Portugal, há quatro mil pessoas em Edirne, a última cidade turca antes de se entrar por terra na Europa. Há mais 10 mil nas praias da Turquia à espera da sua vez de embarcarem rumo às ilhas gregas.

“Até esta sexta-feira de manhã conseguiram atravessar ilegalmente a fronteira terrestre 352 pessoas, enquanto 1850 pessoas desembarcaram nas ilhas”, lê-se na nota enviada pela embaixada.

De Edirne há relatos e fotografias de homens apenas em roupa interior. Diz a agência noticiosa da Turquia que foram homens travados pelas autoridades gregas, forçados a despirem-se e alguns deles foram mesmo espancados.

anadolu agency/ getty images

“As pessoas correm o risco de ficar na terra de ninguém e de entrar num limbo em que, se olharmos para os anos recentes, há o sério risco de nada ser feito”, defende Ana Farias Fonseca, assistente de campanhas e mobilizações da Amnistia Internacional Portugal - também eles se juntaram ao protesto desta sexta-feira. “Não é que seja um problema sem solução, mas o acolhimento destas pessoas pode e deve ser feito por outros países, nem que isso implique um grande trabalho de logística. Estamos perante um momento em que todos os nossos esforços devem ser exímios e nenhum deve ser poupado. É possível que número de chegadas continue a aumentar e as respostas deveriam ser sobretudo ao nível humanitário.”

De um lado Evros, do outro Edirne. Pelo meio uns metros de terra que pertencem a ninguém e que parecem um campo de batalha com arames farpados, restos de objetos que foram atirados por ambas as partes daquilo que também é um conflito. Os migrantes forçam a passagem, as autoridades gregas respondem com força.

bulent kilic/ getty images

“Não tenho dúvidas que estas ações do Governo grego são um grito de ajuda à Europa, mas isso não as torna legítimas”, considera Ana Farias Fonseca. “Falta partilhar a solidariedade. A vontade política tem de ir muito mais longe do que foi e o respeito pelos direitos humanos está muito aquém do que é necessário. A parte humana nunca é considerada. Temos de pensar que são milhares de pessoas: são pais, são mães, são filhos, são avós e avôs que correm o risco de serem enviados de volta ao país de origem. E isso...” Ana pára e suspira. Retoma: “é uma violação brutal dos direitos humanos.”

Acusados de ameaçarem voluntários

No mesmo dia em que um grupo de militantes de movimentos de extrema-direita da Alemanha e Áustria (Identitare Bewegung) aterrou em Mitilini, a principal cidade da ilha de Lesbos, dois homens foram presentes a tribunal sob a acusação de ameaçarem trabalhadores humanitários devido ao seu trabalho junto dos campos de refugiados na ilhas.

Os militantes, escreve o jornal grego “Kathimerini”, foram expulsos da ilha pelas autoridades. Os outros homens, que vivem em Lesbos, foram considerados culpados e vão cumprir três meses de pena suspensa.

“Um dos grandes perigos daquilo que as autoridades gregas tem estado a fazer é alimentar o que já acontece um pouco por toda a Europa: os movimentos xenófobos e populistas”, sublinha Ana Farias Fonseca, voltando a dar o exemplo dos vários relatos de grupos de locais que impediram embarcações com refugiados e migrantes de desembarcarem nas ilhas.

“Há um medo de deixar estas pessoas entrarem na Europa, mas é um medo engendrado e utilizado com fins políticos”, considera Miguel Duarte. “São partidos e movimentos de extrema-direita que instrumentalizam este medo e que o manipulam para chegar a fins políticos baseados em pressupostos desonestos. Oferecem soluções simples para a questão migratória, que é extremamente complexa. E não há soluções simples para problemas complexos.”

No meio da concentração em Lisboa, com mais de uma centena de pessoas a ouvirem os discursos (um dos quais em Inglês), um homem ergue-se e grita em protesto: “Estamos em Portugal, falem Português”. E todos eles viraram o olha para ele e entoaram apenas gritos pela união e pelo fim das fronteiras. A polícia apareceu e afastou o homem.

“Vejo com muito maus olhos o rumo da sociedade europeia”, diz Miguel Duarte. “Se há cinco anos nos dissessem que a polícia de um Estado-membro da União Europeia estaria a usar gás lacrimogéneo para afugentar migrantes das suas fronteiras, não acreditaríamos. E ainda acreditaríamos menos se nos dissessem que a resposta da Comissão Europa seria ‘obrigado, Grécia, obrigado por serem o nosso escudo.”

Uma União que parece desaparecer, diz Miguel. Tal como a bandeira ali junto ao Tejo, em Lisboa, com o cair da noite.