Turquia vai deixar de travar fluxo de refugiados para a Europa

A Turquia vai deixar de impedir que refugiados cheguem à Europa, por terra ou por mar, avançou a agência Reuters, que cita uma fonte do Governo turco.

A decisão foi tomada em antecipação da chegada de refugiados provenientes da província de Idlib, no norte da Síria, onde decorre uma ofensiva do regime, apoiado pela aviação russa, contra os seus opositores na região. Segundo números das Nações Unidas, mais de 400 civis morreram e quase um milhão fugiram das suas casas, naquela província, em direção à fronteira com a Turquia, desde dezembro de 2019. Cerca de 80% dessas pessoas são mulheres e crianças, e estão instaladas, tal como os restantes sírios fugidos, em tendas ou abrigos de cimento ou dentro de mesquitas, centros desportivos ou prédios em obras. Trata-se do maior êxodo de pessoas desde o início da guerra na Síria, há nove anos.

No início de fevereiro, e em resposta à ofensiva do regime sírio, a Turquia enviou cerca de 12 mil militares para a fronteira, que acabaram por envolver-se em combates diretos com as forças sírias. As autoridades turcas exigem um recuo das tropas suas inimigas e a Síria continua acusar a Turquia de “apoiar” o terrorismo no país. As perdas são assinaláveis. O governador da província turca de Hatay, Rahmi Dogan, confirmou esta quinta-feira a morte de pelo menos 22 soldados turcos num ataque aéreo na vila de Balioun, em Idlib. Muitos outros ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital.

De acordo com a mesma fonte ouvida pela Reuters, tanto a polícia turca como a guarda costeira e as forças de segurança na fronteira receberam instruções para deixar de controlar a entrada de sírios.