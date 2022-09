Covid-19. Aumenta para 2.333 o número de mortos na província chinesa de Hubei

O surto do coronavírus Covid-19 matou mais 115 pessoas na província chinesa de Hubei, onde começou a epidemia, aumentando para 2.333 o número de mortos na China continental, de acordo com a contagem diária da Comissão de Saúde local. De acordo com as autoridades de saúde da província Hubei, a maioria das mortes foi registada em Wuhan, onde o novo coronavírus foi detetado no final de 2019. O coronavírus Covid-19 já infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial.

Além dos mais de 2.300 mortos na China continental, morreram três pessoas no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas no Irão, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma na Coreia do Sul.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Em Portugal, já se registaram 12 casos suspeitos, mas nenhum se confirmou. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, há 45 casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.