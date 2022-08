Sonda vai revelar extremidades desconhecidas do Sol: “Preparem-se para surpresas”

Os pólos norte e sul do Sol vão finalmente deixar de ser um mistério. Pelo menos é isso que pretende uma missão em conjunto da Nasa e da Agência Espacial Europeia, conta o brtiânico “The Guardian”.

A Solar Orbiter vai ser lançada na madrugada de segunda-feira (4h da manhã de Lisboa), no Cabo Canaveral, na Flórida. A sonda vai orbitar à volta da estrela que aquece a Terra e enviar imagens que vão revelar algo desconhecido até hoje.

De acordo com o diário britânico, os cientistas admitem que as extremidades do Sol possam ser diferentes do que imaginamos. Ou seja, aquela estrela não será perfeitamente circular como aparenta.

“Não há razões racionais para os pólos não serem diferentes. Preparem-se para surpresas”, afirmou o consultor sénior para a ciência e exploração da Agência Espacial Europeia, Mark McCaughrean.