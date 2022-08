Republicano que se candidatou contra Obama alia-se aos democratas e vota pela destituição de Trump

Mitt Romney, senador norte-americano pelo Estado do Utah, afirmou esta quarta-feira que vai votar a favor da destituição do Presidente Donald Trump, no julgamento que decorre no Senado. Ex-candidato presidencial, que concorreu contra Barack Obama, Romney torna-se assim o primeiro republicano a ir contra a orientação do partido e do próprio Trump.

“A grave questão que a Constituição incumbe aos senadores de responder é se o Presidente cometeu um ato tão extremo e flagrante que chega ao nível de 'alto crime e transgressão’” disse Romney, num discurso com direito a pausa dramática. “Sim, ele cometeu.”

O senador republicano votará assim a favor do impeachment por abuso de poder, mas contra o artigo que acusa o Presidente dos EUA de obstrução ao Congresso. Em ambos os casos, Donald Trump deverá ser absolvido, o que Romney admite saber. Ainda assim, com o “meu voto direi aos meus filhos que cumpri o meu dever da melhor maneira possível, acreditando que era o que o meu país esperava de mim”. O senador, que já havia deixado críticas a Trump, disse ainda: “corromper uma eleição para se manter no cargo é talvez a violação mais abusiva e destrutiva do juramento de cargo que eu consigo imaginar.”



Recorde-se que, para que o impeachment avançasse, seria necessária uma maioria de dois terços de votos a favor. Porém, a maioria no Senado é republicana — 53 contra 47. A votação terá lugar esta quarta-feira, pelas 16h em Washington (21h em Portugal Continental)