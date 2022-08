“Mão invisível e pé pesado”: uma história sobre o coronavírus (que é também uma história sobre a China)

Anos e anos de estudo e leitura de manuais não permitiram aos médicos que trabalham naquele hospital na cidade chinesa de Wuhan perceber logo que doença era aquela que tinha feito sete pessoas com sintomas parecidos deslocar-se, num curto intervalo de tempo, ao serviço de urgência, mas, para não arriscar, esses pacientes foram colocados em quarentena. Mal soube disso, Li Wenliang, um dos médicos, avisou os seus colegas da faculdade e fê-lo num chat e de forma direta, sem preâmbulos. “Quarentena no serviço de urgência.” Um daqueles a quem se dirigia a mensagem respondeu comentando que a situação era “assustadora”, “isso é tão assustador”, foram estas as palavras que usou, e não conseguiu evitar perguntar: “Estará o SARS a voltar?”. Referia-se ao surto do vírus da Síndrome Respiratório Aguda Grave que matou quase 800 pessoas na China entre 2002 e 2003, sem saber que, dali a praticamente um mês, a doença que tinha deixado aquelas sete pessoas em quarentena teria infetado e matado mais pessoas do que o vírus cujo regresso tanto temia.

