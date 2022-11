Imagens microscópicas mostram como o coronavírus se reproduz

Imagens microscópicas, disponibilizadas esta sexta-feira pela Universidade de Hong Kong, mostram como o coronavírus, com origem na cidade chinesa de Wuhan e que já causou pelo menos 213 mortes, se replica após infetar uma célula.

As imagens mostram uma célula em cultura, com partículas do vírus a serem libertadas. Cada célula pode produzir milhares de novas partículas que podem, por sua vez, infetar outras células.

A explicação é dada à Bloomberg por John Nicholls, professor de patologia da universidade, que levou a cabo o estudo com os colegas Leo Poon e Malik Peiris. Os investigadores estão a estudar amostras recolhidas em diferentes momentos, para perceber melhor o processo de replicação do novo coronavírus, denominado 2019-nCoV.

Nicholls anunciou que a cultura pode ser “partilhada com investigadores de todo o mundo que não têm acesso ao vírus” ou que não têm capacidade para a estudar em laboratórios com segurança biológica.

O professor e investigador fez parte da equipa que isolou e caracterizou a síndrome respiratória aguda grave (SARS), que teve origem no sul da China e provocou 774 mortes em 17 países, entre novembro de 2002 e julho de 2003.