Xi Jinping dá prioridade máxima à contenção do surto de penumonia

"A vida tem uma importância fundamental. Quando uma epidemia rebenta, dá-se uma ordem. É nossa responsabilidade controlá-la", declarou o Presidente Xi Jinping durante uma reunião especial do Comité Central do Partido Comunista da China que decorreu este sábado com o objetivo de prevenir e controlar o surto de pneumonia causado pelo novo coronavírus (2019-nCoV).

A ordem foi precisamente dirigida a todas as instâncias governativas do país para que tenham como prioridade absoluta a prevenção e luta conta a doença, sublinhando o Presidente o carácter de urgência da tarefa, como reporta a agência Xinhua.

Entretanto, as autoridades chinesas já enviaram centenas de médicos para o epicentro da crise. Há planos para construir em tempo recorde uma segunda clínica exclusiva, bem como a dotação de 24 hospitais existentes com zonas de tratamento exclusivo de doentes com a pneumonia. A aposta é conter a epidemia que está a espalhar-se a grande velocidade.