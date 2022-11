França confirma terceiro caso de coronavírus

Um terceiro caso de contaminação pelo coronavírus causador de uma epidemia na China foi confirmados em França, anunciou ao fim do dia a ministra da Saúde Agnès Buzyn. Neste momento estão internados dois pacientes em Paris e um em Bordéus.

"Estamos a tentar perceber os passos dados por estes doentes, para entrar em contacto com as pessoas com quem contactaram e com quem estiveram", disse a ministra, que explicou que o período de incubação terá rondado "sete dias”. Mais precisamente, “ entre dois e doze dias".

Agnès Buzyn atribui à capacidade francesa de detetar o vírus o facto de o país apresentar os primeiros casos confirmados da doença."Provavelmente porque desenvolvemos um teste muito rapidamente e somos capazes de identificar” o vírus, afirmou, citada pelo “Le Monde”

A ministra sublinhou que uma epidemia tem de ser tratada “como um incêndio”, localizando rapidamente a fonte, para que seja circunscrita “o mais rápido possível".

O paciente de Bordéus é um francês de 48 anos de origem chinesa, atualmente isolado no Hospital Universitário de Bordeau, avança o “Le Monde”. O internamento foi efetuado depois de o homem se ter queixado com sintomas como febre e tosse, tendo referido que regressara recentemente de uma viagem com passagem pela província de Wuhan.

Agnes Buzyn adiantaou que a outra pessoa hospitalizada é uma mulher e que está a ser acompanhada em Paris. Esta doente também viajou para a China.