Atriz da série “Os Sopranos” confronta em tribunal Weinstein com acusação de violação

A atriz americana Annabella Sciorra, conhecida pela sua prestação na série “Os Sopranos”, confrontou esta quinta-feira o produtor Harvey Weinstein em tribunal, acusando-o de a ter violado. Sciorra relatou que Weinstein entrou no seu apartamento em meados dos anos 1990, atirou-a para a cama e abusou dela.

Cerca de um mês depois, quando a atriz se cruzou com ele e o confrontou com o que tinha acontecido, o produtor ter-lhe-á respondido: “Isso é o que todas as boas meninas católicas dizem”. Ainda segundo o relato de Sciorra, Weinstein inclinou-se sobre ela e acrescentou, em tom ameaçador: “Isto fica entre nós”. A atriz acrescentou que os olhos do produtor “ficaram escuros” e ela temeu que ele lhe fosse bater ali.

A atriz disse que a violação ocorreu no final de 1993 ou no início de 1994, depois de o produtor a deixar em casa após um jantar de trabalho e, minutos mais tarde, aparecer à sua porta sem ser convidado. Na mesma década, Weinstein enviou-lhe encomendas com Valium e uma caixa de pénis de chocolate, acrescentou.

Numa manhã, o produtor apareceu-lhe à porta do quarto de hotel, durante o Festival de Cinema de Cannes, em roupa interior e com loção corporal, disse ainda. Weinstein acabou por ir embora depois de ela ter pressionado freneticamente os botões do telefone do quarto para pedir ajuda, relatou.

Sciorra tornou-se a primeira das acusadoras do produtor a testemunhar no seu julgamento. Weinstein não está acusado de ter atacado a atriz, cujas alegações já prescreveram. No entanto, ela é uma de quatro mulheres que a acusação pretende que testemunhem para provar que o produtor de Hollywood tinha comportamentos sexuais predatórios.

Com 67 anos, Weinstein arrisca-se a uma pena de prisão perpétua se for condenado. O produtor tem insistido que todos os encontros sexuais que manteve foram consentidos.

Durante o interrogatório, a advogada de Weinstein, Donna Rotunno, referiu que Sciorra nunca reportou a alegada violação à polícia ou a um médico. “Nessa altura, eu não percebi que aquilo era violação”, respondeu a atriz, que testemunhou anteriormente que pensava que violação era um crime cometido por estranhos.

A atriz ganhou protagonismo no início dos anos 1990 ao entrar nos filmes “A Febre da Selva”, de Spike Lee, e “A Mão que Embala o Berço”, de Curtis Hanson. Entre 2001 e 2004, entrou em vários episódios da série “Os Sopranos”, de David Chase.