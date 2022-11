Cidade chinesa onde surgiu o novo coronavírus vai suspender transportes públicos

Wuhan, a cidade chinesa onde surgiram os primeiros casos do novo coronavírus, prepara-se para suspender temporariamente os transportes públicos, avança a BBC. A medida é uma resposta à crescente preocupação com o surto que, dentro e for a da China, já matou 17 pessoas.

Os moradores foram aconselhados a não sair da cidade, tendo sido tomada a decisão de fechar os aeroportos e as estações de comboios para viagens de saída.

Já as redes de autocarro, metro, barcos e transportes de longa distância deixarão de funcionar a partir das 10h00 horas locais (2h00 em Lisboa) do dia 23 de janeiro.

Depois de o número de mortos quase ter dobrado no espaço de um dia, as autoridades chinesas afirmam que o país se encontra agora na fase “mais crítica” da prevenção e controle.

“Simplesmente, não vá a Wuhan. E os que estão na cidade, por favor, não saiam”, apelou o vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde, Li Bin, numa das primeiras intervenções públicas desde o início do surto.

O encerramento dos transportes públicos acontece numa semana em que milhões de chineses se preparam para viajar, para celebrar o Ano Novo Lunar.

De acordo com a mais recente atualização, há 440 casos confirmados por infeção com o 2019-nCoV.