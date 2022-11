Parlamento Europeu abre ano com debate sobre tensão no Médio Oriente

A escalada de tensão no Médio Oriente, após as investidas de Estados Unidos e Irão no Iraque, estará em debate na primeira sessão plenária de 2020 do Parlamento Europeu, entre segunda e quinta-feira em Estrasburgo.

A discussão no hemiciclo vai ter lugar terça-feira e terá a presença do Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, o espanhol Josep Borrell, já depois de o chefe da diplomacia europeia se ter reunido com os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 28 e o secretário-geral da NATO na sexta-feira, em Bruxelas.

Ainda na terça-feira, a Comissão Europeia vai apresentar aos parlamentares europeus novas propostas para mobilizar investimentos ecológicos e apoiar as regiões mais afetadas pela transição ambiental e climática.

O Plano de Investimento para uma Europa Sustentável tem previsto um investimento de um bilião de euros na próxima década para concretizar o Pacto Ecológico Europeu.

O futuro Mecanismo (e Fundo) para uma Transição Justa, incluído na pasta da comissária europeia para a Coesão e Reformas, a portuguesa Elisa Ferreira, terá por objetivo apoiar as pessoas e as regiões mais afetadas pela transição para a neutralidade carbónica e assegurar que "ninguém fique para trás".

Igualmente na terça-feira, o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, vai apresentar aos eurodeputados as prioridades da Presidência rotativa do Conselho para o semestre, também perante a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula Von der Leyen.

Esta é a primeira vez que a Croácia, que aderiu à UE em 01 de julho de 2013, assume a presidência do Conselho, antes da Alemanha, no segundo semestre, e de Portugal, no primeiro semestre de 2021.

Na quarta-feira, o Parlamento Europeu (PE) vai avaliar os progressos feitos pelo Conselho sobre os riscos de violação grave dos valores da UE pela Hungria e pela Polónia, seguindo-se a votação de uma resolução sobre o assunto na quinta-feira.