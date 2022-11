Augusto Santos Siva: Crise aguda já passou mas é preciso trabalhar para apaziguamento efetivo

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta sexta-feira que já "foi possível conter" a "crise aguda" no Irão, mas sublinhou que "é preciso trabalhar para um apaziguamento efetivo", de forma a reduzir as tensões no Médio Oriente.

"Houve aqui uma escalada que levou a um momento de crise aguda, que felizmente foi possível conter", declarou o chefe da diplomacia portuguesa, falando aos jornalistas após uma reunião extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), em Bruxelas.

Porém, para Augusto Santos Silva, é preciso "continuar a trabalhar para este facto -- que é positivo e saudamos -- de a vertigem [de tensões] ter sido interrompida", já que "ainda não se transformou num apaziguamento efetivo".

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE estiveram esta sexta-feira reunidos num Conselho extraordinário convocado pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, para discutir a situação no Médio Oriente à luz da confrontação entre Estados Unidos e Irão.

Para ilustrar a gravidade da situação, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português notou que este foi o primeiro Conselho extraordinário de chefes da diplomacia europeia convocado nos últimos anos.