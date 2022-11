Putin e Erdogan apelam a “cessar-fogo sustentável” na Líbia a partir da meia-noite de domingo

Os Presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, e russo, Vladimir Putin, apelaram esta quarta-feira a um cessar-fogo na Líbia a começar à meia-noite de domingo, 12 de janeiro.

Juntos em Istambul na inauguração de um novo gasoduto para abastecer a Europa, os dois líderes, que apoiam lados opostos no conflito líbio, comentaram a situação no país e as crescentes tensões entre os EUA e o Irão.

Num comunicado conjunto, a Turquia e a Rússia instaram todas as partes em confronto na Líbia a “declararem um cessar-fogo sustentável, apoiado pelas medidas necessárias a serem tomadas para estabilizar a situação no terreno e normalizar a vida quotidiana em Trípoli e noutras cidades”.

Prioridade à diplomacia para evitar novo ciclo de instabilidade

Citados pelas agências internacionais, Erdogan e Putin sublinharam igualmente que Washington e Teerão devem dar prioridade à diplomacia, alertando que a recente troca de ataques poderá levar a um novo ciclo de instabilidade na região.

Ancara apoia o Governo do Acordo Nacional, em Trípoli, chefiado por Fayez al-Sarraj e reconhecido pelas Nações Unidas, enquanto Moscovo tem apoiado as forças do comandante militar Khalifa Haftar que operam a partir do leste da Líbia.

A Turquia já anunciou que enviará tropas para o país em conflito a pedido do primeiro-ministro reconhecido internacionalmente.

Um novo gasoduto para reduzir abastecimento via Ucrânia

Os Presidentes russo e turco falavam à margem do lançamento do gasoduto TurkStream, que transportará gás natural russo para o sul da Europa através da Turquia.

A iniciativa integra os esforços de Moscovo para a redução do abastecimento via Ucrânia.

O projeto do gasoduto, que se estende ao longo de 930 quilómetros no Mar Negro, reforça ainda mais os laços energéticos entre Moscovo e Ancara. No ano passado, a Turquia comprou o avançado sistema russo de defesa antimísseis S-400.

Os dois países tentam ainda encontrar pontos de coordenação no nordeste da Síria, onde também apoiam lados opostos no conflito na região de Idlib.