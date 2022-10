Encontrado corpo de criança no trem de aterragem de avião da Air France

O corpo de uma criança foi encontrado no trem de aterragem de um avião da Air France, informou a companhia aérea através do Twitter. Voo procedia da Costa do Marfim e aterrou no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, esta terça-feira.

Segundo a agência AFP, a criança teria cerca de dez anos.

No tweet publicado esta quarta-feira, a Air France confirma ter descoberto “o corpo sem vida de um passageiro clandestino” no voo “AF 703 que liga Abidjan ao aeroporto Paris-Charles de Gaulle” e lamenta o que classifica de “drama humano”.

A companhia tem em curso um inquérito para apurar as circunstâncias que estiveram na origem deste caso.