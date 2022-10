Eleições EUA: as adegas de Buttigieg, a gaguez de Biden, o aplauso ao ‘impeachment’ e o apagão na China

O presidente da Câmara de South Bend, no estado do Indiana, Pete Buttigieg, esteve debaixo de fogo, esta quinta-feira, no sexto debate para apurar o candidato democrata que disputará com Donald Trump as eleições presidenciais do próximo ano.

“Bilionários em caves de vinho não devem escolher o próximo Presidente dos EUA”, disse a senadora do Massachusetts Elizabeth Warren, referindo-se a uma angariação de fundos recente para a campanha do autarca numa adega no Napa Valley. Trata-se de uma das principais regiões vinícolas do mundo, famosa pelo seu premiado Cabernet Sauvignon.

Warren acusou mesmo Buttigieg de estar no bolso dos grandes financiadores. O mayor de South Bend, cuja popularidade tem crescido nos estados do Iowa e New Hampshire, também esteve na mira da senadora do Minnesota Amy Klobuchar, que o atacou pela sua falta de experiência política.

Apoio unânime a ‘impeachment’

Na véspera, a Câmara dos Representantes, liderada pelos democratas, votara favoravelmente o ‘impeachment’ a Trump, faltando agora o julgamento no Senado. Para Trump ser destituído, dois terços dos senadores teriam de votar nesse sentido, o que não deverá acontecer, uma vez que o Senado é controlado pelos republicanos.

Os sete candidatos à nomeação democrata, reunidos em Los Angeles, foram unânimes no apoio à votação favorável nos Representantes, argumentando que as ações “corruptas” do Presidente a tinham tornado necessária.

Durante o debate, o antigo vice-Presidente Joe Biden contou que tem sido abordado em campanha por crianças que lhe pedem ajuda por causa da gaguez. O relato levou Sarah Sanders, ex-porta voz de Trump, a publicar um tweet que fazia troça de Biden devido ao seu passado de gaguez. Mais tarde, Sanders pediu desculpas e apagou o tweet.

Ecrã foi a negro na China

Entretanto, na China, a transmissão ao vivo do debate foi cortada sem aviso prévio durante uma discussão sobre as alegações de violação de direitos humanos na província de Xinjiang. O ecrã foi a negro depois de o moderador perguntar a Buttigieg se os EUA deveriam boicotar as Olimpíadas de Pequim em 2022 devido à detenção em massa de uigures e outras minorias muçulmanas.

A transmissão continuou cortada durante cerca de nove minutos, enquanto os candidatos falavam de outros assuntos relacionados com a China, incluindo os protestos em Hong Kong e as tensões militares no Mar da China Meridional.