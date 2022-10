Austrália. Primeiro-ministro pede desculpas por estar de férias no Havai em plena crise de incêndios

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, pediu desculpas esta sexta-feira por estar de férias no Havai, enquanto a situação dos incêndios no país se agravou. “Lamento profundamente qualquer ofensa causada a qualquer um dos muitos australianos afetados pelos terríveis incêndios ocorridos durante a minha ausência com a minha família”, disse.

Morrison foi amplamente criticado depois de terem vindo a público relatos de que se teria ausentado do país sem aviso prévio. Os seus ministros defenderam o direito do chefe de Governo àquela pausa mas recusaram-se a confirmar o seu paradeiro. Uma fonte oficial do Executivo chegou mesmo a dizer que os relatos de que estaria no Havai eram “incorretos”.

Esta sexta-feira, Morrison confirmou à rádio de Sydney 2GB que se encontra no Havai com a família e que recebe atualizações regulares sobre os incêndios e sobre a erupção vulcânica da semana passada na Nova Zelândia, que matou pelo menos 11 australianos. “Tendo em conta os eventos trágicos mais recentes, regressarei a Sydney assim que possível”, anunciou.

Dois bombeiros morreram em acidente de viação

Os incêndios florestais na Austrália mataram oito pessoas, destruíram mais de 700 casas e arrasaram milhões de hectares de terra desde setembro.

Dois bombeiros voluntários morreram num acidente de viação esta quinta-feira depois de terem sido enviados para combater um incêndio de grandes proporções perto de Sydney. Uma terceira pessoa foi também dada como morta e uma quarta está desaparecida.

De acordo com as autoridades, quatro bombeiros e três polícias estão feridos devido a queimaduras e inalação de fumo.

Mais de 100 incêndios deflagraram já esta sexta-feira na Austrália do Sul, prevendo-se para este sábado ocorrências “catastróficas” semelhantes no estado de Nova Gales do Sul.

Dia mais quente de sempre registado duas vezes

O país registou o seu dia mais quente de sempre duas vezes esta semana, atingindo uma temperatura média de 41,9 graus centígrados na quarta. Mas partes dos estados de Vitória e da Austrália do Sul excediam os 47 graus esta sexta.

Muitos australianos acusam Morrison e o seu Governo de inação relativamente às alterações climáticas. O Executivo tem-se mostrado relutante em falar sobre o papel do clima no agravamento dos incêndios, o que gerou protestos.

No plano internacional, as Nações Unidas sinalizaram a Austrália como um dos poucos países do G20 que estão aquém das suas promessas na redução das emissões poluentes.