Revista “Time”. A “Personalidade do Ano” é Greta Thunberg

A jovem ativista sueca Greta Thunberg foi eleita pelos editores da revista norte-americana “Time” a “Personalidade do Ano 2019”. O anúncio foi feito esta quarta-feira.

A publicação defende que Greta, de 16 anos, tornou-se num “rosto proeminente na luta pela defesa do meio-ambiente em face das alterações climáticas”. E recorda o papel catalisador que teve o seu protesto solitário semanal em frente ao Parlamento da Suécia na mobilização de mais de um milhão de estudantes envolvidos em greves pelo clima em todo o mundo.

Na capa que lhe dedica, com um fotografia feita em Lisboa, a “Time” realça ”o poder da juventude”.

Greta Thunberg está, neste momento, em Madrid — onde chegou após uma passagem por Lisboa — , a participar na Cimeira do Clima, organizada pelas Nações Unidas. Esta manhã, a jovem sueca fez o seu discurso: “Digo-vos que há esperança. Já o vi. Mas ela não vem de governos ou empresas. Vem do povo”.

A escolha da “Personalidade do Ano” é uma tradição da “Time” que dura há 92 anos e faz manchete em todo o mundo. Anualmente, os editores da revista escolhem a personalidade que mais impacto teve nos doze meses anteriores.

Na terça-feira, a lista de candidatos deste ano ficou reduzida a cinco: Nancy Pelosi (líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos), Donald Trump (Presidente norte-americano), o denunciante anónimo que está na origem do processo de “impeachment” a Trump, os manifestantes de Hong Kong e Greta Thunberg, que acabaria por vencer.

No ano passado, a escolha recaiu sobre “Os Guardiães e a Guerra à Verdade”, um grupo de quatro jornalistas e um órgão de informação cujo trabalho levou-os à prisão ou lhes custou a vida. Foi o caso do jornalista saudita Jamal Khashoggi, crítico do poder em Riade, assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul.