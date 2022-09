Fotógrafa da “Time” descobriu em Lisboa o cenário perfeito para retrato de Greta Thunberg

Greta Thunberg ficou alguns dias em Lisboa, após três semanas a atravessar o Atlântico num catamarã. Para descansar e não só. A fotografia de capa da “Time” sobre a ativista pelo clima, eleita pelos editores da revista “Personalidade do Ano 2019”, foi tirada numa praia de Lisboa, não identificada, durante a estada da ativista na capital portuguesa. Em entrevista à publicação, a fotógrafa Evgenia Arbugaeva explica o processo complexo da fotografia, que teve como objetivo captar a essência da jovem de 16 anos.

“Quando a 'Time' me pediu para fotografar a Greta, pensei logo como podia tirar um retrato que combinasse gentileza e ao mesmo tempo coragem. Não foi uma tarefa fácil”, confessou Evgenia Arbugaeva que cresceu na zona ártica russa.

A imagem foi tirada a 4 de dezembro passado, um dia após a chegada da ativista a Lisboa, mas dois dias antes a fotógrafa esteve em Lisboa à procura de uma praia perfeita para o retrato.

“Um dia encontrei uma praia calma quase deserta apenas com alguns pescadores. Pensei que era o local perfeito, uma vez que considerei que era importante ter privacidade uma vez que há sempre multidões onde quer que Greta esteja”, observou.

Durante o processo, a fotógrafa começou a criar uma espécie de esboço com referências de artistas como Botticelli, Monet ou a mitologia nórdica. O propósito era captar uma imagem inspiradora e que ao mesmo tempo refletisse o espírito da jovem ativista, que chegou ao local da foto a bordo de um carro elétrico da Tesla.

E as condições climatéricas ajudaram o processo, segundo a fotógrafa, que disse que tudo conspirou a favor da 'chapa perfeita'. “Durante o pôr do sol, o céu ficou colorido com as cores de um rosa dourado que criou uma linda luz, a maré subiu e as ondas começaram a chegar até ela. A Greta permaneceu parada sem se mexer, apenas alguns fios de cabelo dela flutuaram entre a brisa suave”, recordou Evgenia Arbugaeva.

“Nesse momento senti que todos os elementos da natureza e as forças estavam alinhados para criar magia – o maior tesouro para um fotógrafo”, concluiu.

Três dias depois, Greta Thunberg partiu com o pai num comboio rumo a Madrid para participar na Cimeira Mundial do Clima (COP25), organizada pelas Nações Unidas. Esta quarta-feira, a jovem ativista discursou no evento e manifestou “esperança” na força da sociedade para lutar contra as alterações climáticas.