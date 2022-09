Nova Zelândia. Oito turistas estão desaparecidos após erupção de vulcão

Pelo menos oito turistas estão desaparecidos na sequência da erupção esta segunda-feira de um vulcão em White Island, na Nova Zelândia, segundo uma lista divulgada pela Cruz Vermelha. Entre os desaparecidos encontram-se um casal de jovens e uma família de dois adultos e dois adolescentes australianos, assim como turistas britânicos, norte-americanos, chineses e malaios, refere o jornal “NZ Herald.”

Pelo menos cinco pessoas morreram, de acordo com as autoridades, que anunciaram que “não foi detetado qualquer sinal de vida”. Das 34 pessoas que foram retiradas da ilha, a maioria recebeu assistência hospitalar, sendo que 18 delas apresentam ferimentos graves.

Segundo a BBC, um casal brasileiro que escapou por pouco à erupção conseguiu registar o momento em vídeo. “A coisa mais louca da nossa vida acaba de acontecer. A gente passeou no vulcão uma hora e pouco. Dez minutos depois que a gente deixou o local e entrou no barco, o vulcão entrou em erupção”, contou Aline Moura na sua página no Instagram. “Foi uma experiência incrível. Mas depois a natureza é autónoma e homem não tem controlo sobre a sua vontade”, acrescentou.

Apesar dos alertas, os turistas ignoraram os riscos associados à visita à White Island. A empresa de cruzeiros norte-americana Royal Caribbean descrevia a excursão à ilha no seu site como “um passeio inesquecível pelo vulcão mais ativo da Nova Zelândia.”

Neste momento, vários meios aéreos sobrevoam o local em busca de sobreviventes, mas à medida que o relógio avança diminui a esperança dos familiares. “Tendo em conta as informações que temos, não acreditamos que existam sobreviventes na ilha”, afirma a polícia.

O primeiro-ministro australiano Scott Morrison já alertou os familiares que precisam de estar preparados para “possíveis notícias negativas nos próximos dias”. Há suspeitas de que três das vítimas mortais eram cidadãos australianos.