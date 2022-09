FBI “sem intenções políticas” quando abriu inquérito sobre Trump e a Rússia

O FBI não tinha intenções políticas quando abriu uma investigação em 2016 sobre alegadas ligações entre a campanha de Donald Trump e a Rússia, concluiu um relatório divulgado esta segunda-feira, que contraria as declarações do Presidente norte-americano.

"Nós não encontramos nenhuma evidência de parcialidade política ou motivação inadequada" que tenha influenciado a decisão de abrir esta investigação, escreve Michael Horowitz, Inspetor Geral do Departamento de Justiça. Segundo Michael Horowitz, a decisão, tomada com base em informações fornecidas por um parceiro estrangeiro "confiável", cumpriu um "propósito autorizado".

No entanto, o seu relatório aponta que alguns agentes cometeram "erros e omissões", especialmente quando pediram aos tribunais uma luz verde para colocar sob escuta um ex-conselheiro do candidato Trump. Com base neste último ponto, Donald Trump afirmou que tinha sido confirmada a sua convicção de que tinha sido vítima de uma "tentativa para o derrubar".

"Os detalhes do relatório são muito piores do que eu imaginava. O que aconteceu é uma vergonha. Isto nunca deveria acontecer a nenhum outro presidente", disse Donald Trump.

A investigação aberta pela Polícia Federal dos EUA em julho de 2016 foi atribuída em 2017 a um procurador especial que, após quase dois anos de investigação, concluiu que não tinha provas de conluio entre Moscovo e a equipa de campanha de Donald Trump. O procurador Robert Mueller, no entanto, descreveu uma série de pressões perturbadoras na sua investigação, alegando que não conseguiu exonerar o presidente de suspeitas de obstrução à justiça.

Durante toda a investigação, o Presidente acusou o FBI de parcialidade, chegando mesmo a acusar os seus agentes de tentarem efetuar um "golpe de estado".