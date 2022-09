Irão corta acesso à net. “Estamos praticamente incomunicáveis”, diz Ali, 28 anos

O Irão cortou o acesso à internet este sábado na sequência de uma onda de manifestações contra o aumento do preço da gasolina, que provocaram confrontos entre manifestantes e as forças de segurança.

Este domingo o país continua sem acesso à internet em várias cidades, incluindo a capital Teerão, diz a agência de notícias EFE.

“Estamos praticamente incomunicáveis", diz Ali, de 28 anos, da cidade de Jorramshahr, que acredita que "a medida foi tomada para impedir o envio de imagens dos protestos. Não querem que o mundo veja o que está a acontecer no país”, acrescentou.

O twitter que reproduzimos acima mapeia os protestos contra o aumento dos combustíveis que ocorreram esta sexta-feira e sábado, em 70 cidades do país.

Irão é um dos 21 países sem acesso livre à Net

O Irão é um dos 21 países sem acesso livre à Internet, como indica o relatório “Freedom on the Net 2019” [Liberdade no uso da Net em 2019] que analisou a utilização da rede em 65 países.

O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irão, acusou os inimigos estrangeiros do Irão de estarem a fazer “sabotagem” nos relatos feitos sobre o aumento de preços de combustiveis, refere a agência Reuters.

Maryam não consegue transferir dinheiro



Maryam, 45 anos, de Bandar Abas, queixa-se de não poder seguir as notícias: “Além disso, sou tradutora e o meu trabalho depende da Internet, eles paralisaram a minha vida, nem tão pouco consegui fazer uma transferência bancária, é insuportável”.

O site netblocks que monitoriza a interrupção da Internet em todo o mundo informou que "as maiores operadoras de redes móveis do Irão, como MCI, Rightel e IranCell, foram desligadas às 18h00 (14h30 de Lisboa) de sábado.

Mais tarde, informou que a partir das 22h15 locais (18h45 aqui) a Internet foi quase completamente bloqueada e que apenas 7% estão conectados.

As organizações internacionais sediadas em Teerão, como as agências da ONU, pediram aos seus funcionários que trabalhassem a partir de casa.

Um morto, vários feridos e muitas detenções

Um civil foi morto durante uma manifestação contra o aumento do preço da gasolina na sexta-feira à noite em Sirjan, no centro do país, noticiou a agência de notícias Isna. “Infelizmente uma pessoa foi morta”, disse Mohammad Mahmoudabadi, governador interino de Sirjan, acrescentando que há civis mortos.

No sábado, foram detidas quarenta pessoas em Yazd. O governador da província diz que os manifestantes são "desordeiros", e acusa-os de vandalismo.

Houve rotestos em todo o país, de Mashhad, no norte, a Ahvaz, no sul, e Shiraz, Bandar Abbas e Birjand, na zona leste.

As autoridades do Irão — país que vive uma grave crise económica — anunciaram na passada sexta-feira um aumento nunca inferior a 50% no preço da gasolina. Até aqui, os combustíveis eram subsidiados, e o preço do litro era até agora de 10 mil iranianos, menos de oito cêntimos.

Com o aumento que foi anunciado, o preço passa para 11 centimos por litro e cada condutor só poderá abastacer um máximo de 60 litros por mês. A partir deste limite, o preço duplica para os 22 cêntimos por litro.

Os cartões que permite controlar os litros consumidos por cada condutor foram introduzidos, pela primeira vez, em 2007, numa anterior reforma do sistema de subvenção dos combustíveis. Mais tarde deixaram de ser utilizados e foram reintroduzidos em 2018.

O consumo de combustível é bastante elevado no Irão: os 80 milhões de habitantes consomem em média 90 milhões de litros por dia. Além disso os baixos preços favoreciam um contrabando elevado, que se estima entre 10 e 20 milhões de litros por dia, sobretudo para o vizinho Paquistão, onde o combustível é mais caro.