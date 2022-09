Janja, o novo amor de Lula

Minutos depois de sair das instalações da Polícia Federal em Curitiba, onde esteve 580 dias preso, Lula da Silva apresentou à multidão que o esperava a mulher de quem se fala no Brasil. Rosâgela Silva, conhecida como Janja, é a nova namorada do ex-Presidente, uma socióloga com especialização na área de desenvolvimento sustentável, que trabalha no Paraná, estado onde Lula se encontrava detido.

O reencontro em liberdade ficou marcado pelos pedidos da assistência de que se beijassem em público, cena a que o casal não se furtou. Lula e Janja procuram agora uma casa para morar e, em declarações públicas no passado, Lula da Silva disse que queria sair de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, zona de onde era originária a sua segunda mulher, já falecida, que ficou conhecida como Dona Marisa. A intenção do ex-Presidente seria voltar para o Nordeste, para o seu estado natal, Pernambuco, ou para outra zona próxima do litoral.

As informações divulgadas pela comunicação social brasileira indicam que o objetivo é que Lula e Janja casem ainda este ano. Nas redes sociais, a socióloga partilhou uma fotografia dela com o ex-Presidente e a frase "o nosso amor venceu! Coração transborda de felicidade!" A declaração acaba com aquela que se está a transformar numa palavra de ordem após a libertação de Lula: "Sextou". Uma forma de os brasileiros dizerem que se aproxima o fim de semana e um período de descontração e felicidade e, no caso específico, refere-se ao facto de Lula ter sido solto numa sexta-feira.