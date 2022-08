Estados Unidos notificam a ONU de que vão abandonar o acordo de Paris

A promessa de Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo de Paris sobre as alterações climáticas conheceu nesta segunda-feira um novo passo. Washington notificou formalmente as Nações Unidas de que vai abandonar o acordo assinado em 2015 por Barack Obama, de acordo com a revelação feita pelo secretário de Estado Mike Pompeo.

A atual administração norte-americana tem defendido que o acordo, subscrito por cerca de 200 países, representa um fardo insustentável para a economia do país e Trump tem-se distinguido por negar as alterações climáticas como resultado da ação humana. Na mensagem que partilhou na rede social Twitter, Pompeo afirmou que os Estados Unidos têm "orgulho no seu registo como líder mundial na redução de todas as emissões, estimulando a resiliência, fazendo crescer a economia e assegurando a energia para os cidadãos". O secretário de Estado acrescentou: "O nosso modelo é realista e pragmático".

A posição de Donald Trump em relação à retirada dos Estados Unidos do acordo de Paris começou a ficar clara durante a campanha eleitoral de 2016 que o conduziu à Casa Branca. Enquanto candidato à Presidência, o magnata afirmou que as alterações climáticas eram um embuste e colocou em causa trabalhos científicos sobre o tema.

Após a notificação concretizada nesta segunda-feira junto das Nações Unidas, a saída definitiva deverá estar concretizada no prazo de um ano. O acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015, estabelece medidas de redução dos gases com efeito de estufa para entrarem em vigor a partir de 2020. O objetivo é o de conter o aquecimento global abaixo de 2ºC, e preferencialmente a 1,5ºC, além da meta de reforço da capacidade para promover o desenvolvimento sustentável.