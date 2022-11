Primeiro-ministro do Líbano demite-se na sequência de protestos populares

O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, anunciou esta terça-feira à tarde que vai apresentar a demissão, conta o jornal "El País".

"Vou-me deslocar ao Palácio Baabda para apresentar a demissão do Governo em resposta aos muitos libaneses que saíram para as ruas", disse num discurso na televisão.

O governante cai duas semanas depois do início dos protestos no país, que fecharam bancos, escolas e universidades, na sequência do anúncio do aumento de impostos, nos quais constava uma taxa por utilização do WhatsApp, o sistema de mensagens.

A gota de água foi o WhatsApp, tal como no Chile foram os aumentos dos bilhetes do metro, mas os outros impostos, o mau funcionamento do país e a corrupção que corre nas entranhas da governação levaram milhares para a rua pelo país fora.

De acordo com o Banco Mundial, diz o diário espanhol, 25% da população vive na pobreza, enquanto a situação económica geral continua a revelar sinais pouco esperançosos. A dívida do país, cerca de 77 mil milhões de euros, é o equivalente a 150% do PIB.

Veja AQUI cinco perguntas e respostas para entender os protestos no Líbano, considerados “os maiores e mais diversos” desde a independência do país.