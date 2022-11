Pentágono diz que foram detidos dois homens durante operação militar na Síria

Dois homens foram capturados durante a operação militar dos EUA que resultou na morte do líder do autoproclamado Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi. Os detidos estavam escondidos no esconderijo de al-Baghdadi, na Síria, e estão sob custódia dos Estados Unidos, avançou esta segunda-feira o Pentágono.

Segundo o chefe do Estado-Maior das forças armadas norte-americanas, general Mark Milley, os prisioneiros estão “numa instalação segura”. À AFP um dirigente do Pentágono disse que o corpo foi sepultado no mar.

O anúncio foi feito no dia em que foi revelado também que o “tratamento” do corpo de al-Baghdadi tinha sido feito “de forma apropriada”, não estando prevista a divulgação de imagens de sua morte.

O general Milley explicou que as fotos e vídeos estavam a ser submetidas a “um processo de desclassificação”