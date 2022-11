“Baghdadi morreu como um cobarde, gritava e chorava e matou três crianças com ele”, anunciou Donald Trump

Tal como havia sido amplamente noticiado, Donald Trump anunciou às 13 horas deste domingo (9h00 em Washigton) a morte de Al Baghdadi, líder do autoproclamado Estado Islâmico. O Presidente dos EUA descreveu vários pormenores da operação militar que teve lugar na Síria.

Segundo Donald Trump, Baghdadi morreu enquanto fugia, tendo o seu corpo ficado severamente mutilado. Testes de reconhecimento terão confirmado a sua morte. "O homem morreu num túnel depois de chorar e gritar. Chegou ao fim do túnel e detonou o colete, morrendo e matando ao mesmo tempo três dos seus filhos", disse, acrescentando que o responsável máximo do Daesh "morreu aterrorizado com a perseguição das forças norte-americanas".

A confirmação da morte do líder do Daesh após intensa perseguição pelas forças norte-americanas dependia da análise de ADN e de testes biométricos, que confirmaram, entretanto, a identidade de Al-Baghdadi. Segundo os relatos, terá detonado o colete de explosivos com que, acredita-se, dormia todos os dias.

A operação militar decorreu no nordeste da Síria na madrugada de sábado, segundo declarações de fonte militar. "O homem mais perigoso está morto. O pessoal norte-americano foi incrivel!", disse Donald Trump em direto da Casa Branca.

"Quero agradecer às nações que trabalharam connosco nesta perigosa operação. Ontem à noite foi uma noite extraordinária para os Estados Unidos e para o mundo", disse ainda. "Ele morreu como um cão, como um cobarde. O mundo é agora um lugar muito mais seguro", adiantou o Presidente dos Estados Unidos da América. "Nós não queremos ter forças norte-americanas naquela zona nos próximos 200 anos. Só deixamos pessoal a tomar conta do petróleo. O ISIS ganha demasiado dinheiro com o petróleo, Não pode ser".

"Dissemos aos russos que íamos avançar e eles agradeceram termos fornecido essa informação. Não sabiam o que íamos fazer. Sabiam apenas que íamos para uma área em que têm muito poder de fogo", confidenciou Donald Trump que acrescentou ter tomado medidas de precaução durante esta operação. "Washington é uma máquina de leaks. Disse que não comunicaríamos nada até que os nossos militares estivessem fora do local. Tivemos um ótimo backup. Só um grupo muito limitado de pessoas sabia desta operação. Eles eram tão bons que nunca falhariam. Eles estavam rodeados e apoiados por uma grande força aérea". .

Referindo-se a Bin Laden, terrorista caçado durante a Administração Obama, Trump disse que "os terroristas não deveriam nunca dormir sossegados. Al-Baghdadi esteve em ação muito tempo antes de eu ser Presidente, mas dei a ordem para o caçarem. Baghadadi e os inúteis que trabalhavam com ele não sabiam o que os esperava".

"Mataram cidadãos americanos" e por isso "coloco o Daesh entre as piores organizações da nossa história. Ficam as decapitações terríveis que o mundo todo viu. Baghdadi era violento e mau e morreu como um cobarde, a fugir e a chora", concluiu.

Não há registo de mortes nem feridos do lado dos militares norte-americanos.