Indecisão em Londres e Bruxelas. Oposição a Johnson só aceita eleições se o “no deal” deixar de ser opção

A ilustração publicada hoje na capa da revista conservadora “The Spectator” mostra a conceção que os fãs de Boris Johnson (e quiçá o próprio) têm do primeiro-ministro britânico. É representado como um jogador de râguebi, com uma bola na mão a dizer ‘Brexit’ e a área de ensaio a meros centímetros. No chão, rojando-se na lama, deputados da oposição e representantes de Bruxelas puxam-lhe a camisola para impedir o toque de meta.

O Governo britânico já admitiu que não cumprirá o prazo de saída da UE, previsto na lei para dentro de cinco dias. Culpa o Parlamento, que não só forçou o pedido de adiamento como, apesar de ter aprovado na generalidade o acordo firmado com os 27, recusou debatê-lo na especialidade em apenas três dias. Esta pressa tem explicação, diz ao Expresso a investigadora Catherine de Vries, da Universidade Livre de Amesterdão, perita em euroceticismo: Johnson quer “evitar emendas ao acordo [possíveis nesta fase do debate], como permanecer na união alfandegária ou vincular a ratificação a um segundo referendo”.

