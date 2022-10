Trump corta para metade programa de reinstalação de refugiados

Nos próximos 12 meses os EUA só vão aceitar 18 mil refugiados para o programa de reinstalação, anunciou o Departamento de Estado, citado pelo jornal “The New York Times” esta quinta-feira. Uma parte destes 18 mil lugares vai ser atribuída exclusivamente a iraquianos - com quem os norte-americanos mantêm relações militares com o Iraque -, a refugiados da América Central e membros de minorias religiosas.

O limite máximo agora estabelecido é muito inferior àquele que tinha sido fixado no ano passado (30 mil) e ainda bem mais reduzido do que foi definido no último ano da administração de Barack Obama (110 mil), em 2016.

Ao longo das últimas semanas, o corte no programa de reinstalação de refugiados tem sido discutido na Casa Branca. Até agora, estava a ser afinada a forma como seria feito. As opções passaram por acabar de vez com o programa em vigor há anos ou por reduzir em metade o números de pedidos aceites. A segunda possibilidade foi a escolhida.

Este programa de reinstalação fazia dos EUA um dos maiores territórios de acolhimento de refugiados. Com a redução para 18 mil pessoas aceites já não o será mais.