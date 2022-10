Eleições em Israel: Netanyahu contra as cordas

Já exaltado como o primeiro-ministro com maior longevidade na democracia israelita — após superar em anos de governo o pai da pátria, David Ben-Gurion —, Benjamin Netanyahu arrisca-se a perder o cargo nas urnas e não, daqui a algum tempo, nos tribunais.

Segundo as últimas sondagens, a plataforma centrista Kahol-Lavan (Azul e Branco) tem vantagem de um deputado sobre o Likud (União, direita) nas intenções de voto para as eleições legislativas que se repetem na próxima terça-feira. Uma vantagem que poderá ser maior se o partido de extrema-direita Otzma Yehudit (Poder Judaico) conquistar algum deputado a Netanyahu.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)