Uso de cigarros eletrónicos associado a tipo raro de pneumonia

Uma forma rara de pneumonia está a ser associada ao uso de cigarros electrónicos, de acordo com um estudo divulgado esta sexta-feira pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos norte-americano. Pelo menos cinco pessoas em dois hospitais da Carolina do Norte, nos EUA, receberam o diagnóstico de pneumonia lipoide aguda nos meses de julho e agosto. Todos eles usavam os cigarros electrónicos para fumar THC (tetraidrocanabinol), o principal componente psicoactivo da cannabis.

Numa análise aos pulmões dos doentes foi detectada acumulação de gorduras, que tem sido associado ao uso de cigarros no passado. A pneumonia lipoide aguda é causada pela inalação de produtos à base de petróleo e pequenas partículas de gorduras e óleos, inflamando o pulmão. Os sintomas passam por dores no peito, tosse e dificuldades respiratórias.

“Todos os cinco pacientes partilham o historial de fumar óleos ou concentrados de cannabis com cigarros electrónicos. Todos os produtos usados eram electrónicos - fossem canetas vaporizadoras ou e-cigarretes - recarregáveis com concentrados ou óleos de tetraidrocanabinol, que eram comprados na rua”, pode ler-se no estudo agora divulgado. “Três dos pacientes usavam também os e-cigarettes com nicotina, e dois deles também fumavam cannabis ou tabaco convencional. Os cinco foram hospitalizados com insuficiência respiratória”, acrescenta ainda a investigação.

Três destas pessoas precisaram de receber cuidados intensivos, enquanto uma delas chegou mesmo a necessitar de ser entubada e recorrer a ventilação. “Todos os pacientes sobreviveram.”

Os resultados do estudo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças são divulgados numa altura em que o uso de cigarros electrónicos está no centro da polémica, depois de nos últimos tempos terem sido confirmados 450 possíveis casos de doença pulmonar em 33 estados norte-americanos e nas Ilhas Virgens Americanas. Embora estes casos correspondam, na sua maioria, a jovens, as vítimas mortais — e foram registadas seis até ao momento, algo que explicaremos melhor na resposta seguinte — eram adultos com problemas de saúde crónicos.