Mais onze mulheres acusam Plácido Domingo de assédio sexual

Mais onze mulheres relataram à Associated Press (AP) episódios em que Plácido Domingo as terá forçado a ter relações íntimas a troco de favores de trabalho, aumentando para 20 o número de mulheres que acusam o cantor lírico espanhol de assédio sexual.

Todos os casos envolvem protagonistas anónimas de espectáculos que decorreram nos EUA, sendo que apenas uma delas deu o nome, a soprano Angela Turner Wilson. As restantes não quiseram ser identificadas face ao receio de represálias.

Angela Turner Wilson contou que uma das vezes quando se estava maquilhar no camarim junto de Plácido Domingo, o cantor de ópera levantou-se e colocou as mãos sobre os seus ombros, agarrando-a depois no peito. “Fiquei sem ação. Senti-me verdadeiramente humilhada”, confessou a soprano norte-americana.

Outras queixosas relataram à AP telefonemas noturnos, tentativas de beijos forçados e toques não consentidos. No meio todas as pessoas teriam conhecimento do comportamento inadequado de Plácido Domingo, mas nunca apresentaram queixa por medo.

“Arquitetamos estratégias de forma a manter Plácido Domingo longe de algumas cantoras mais atraentes”, explicou Melinda McLain, antiga produtora na Ópera de Los Angeles, sublinhando que um dos truques passava por convidar a mulher do cantor lírico para os espetáculos, obrigando-o a manter um comportamento correto.

No passado dia 13 de agosto, quando foram conhecidas as primeiras acusações relativas ao cantor lírico, a Ópera de Los Angeles anunciou a abertura de um inquérito sobre os casos.

Plácido Domingo já reagiu às novas acusações, falando numa “campanha para manchar a sua imagem”. “Estas novas acusações estão cheias de incoerências, e tal como da primeira vez, estão em grande parte simplesmente incorretas”, declarou Nancy Seltzer, porta-voz do cantor lírico espanhol.

A responsável recusou-se a adiantar mais explicações, uma vez que está a decorrer um inquérito, mas criticou aquela que considera ser uma ”campanha enérgica da AP com vista a dar ao público uma imagem errada de Plácido Domingo”.

Quando foram divulgadas as primeiras acusações, o cantor lírico recusou ter tido uma conduta incorreta para com mulheres, sustentando que certos comportamentos do passado não podem ser julgados à luz dos valores de hoje.