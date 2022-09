Chella Phillips recolheu 97 cães para os proteger do furacão Dorian

Chella Phillips tem 97 cães em casa, 79 estão no seu quarto. A norte-americana recolheu-os a todos das ruas de Nassau, na ilha de Nova Providência, nas Bahamas, pouco antes do furacão Dorian atingir a região. “Barricámo-nos neste refúgio e não está ninguém lá fora, há música por toda a parte e ar condicionado para eles”, descreve numa publicação nas redes sociais.

Phillips coordena “The Voiceless Dogs Of Nassau”, uma organização que faz a ligação entre as organizações de resgate animal e as de adoção. Agora que o pior já passou por Nassau, pede ajuda para encontrar uma nova família para todos os cães.

Confessando que tem sido um desafio manter os 97 cães calmos, Chella Phillips assegurou que todos se estão a dar bem e apela a que a doações para ajudar a associação.

O furacão Dorian, que chegou a estar na categoria 5 mas que já perdeu intensidade e está agora na categoria 2, passou pelas Bahamas e dirige-se agora para a Florida. Pelo menos cinco pessoas morreram e as Nações Unidas dão conta de pelo menos 61 mil pessoas afetadas.