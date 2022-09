“O que vou fazer? Estou no escuro, como muitas pessoas”. Portuguesa revolta-se com o Brexit em entrevista à Sky News

“Sou portuguesa, trabalhei aqui 20 anos e não tenho voz”, começa por dizer a mulher portuguesa que interrompe a emissão da Sky News para mostrar o seu desagrado face à suspensão temporária do Parlamento britânico antes do Brexit. “O esquema de regularização não está a resultar”, continua, referindo-se ao processo de obtenção do estatuto de residente que será obrigatório depois da saída do Reino Unido da União Europa.

“Dei a este país a minha juventude. Estou muito grata por aquilo que me ensinaram, mas tenho de ser integrada neste processo. Não posso simplesmente ser expulsa daqui. Eu construí coisas para vocês, tomei conta dos vossos filhos e tratei dos mais idosos deste país. Agora expulsam-me com o quê? Com o quê? Sinto-me muito magoada com o que eles fizeram com Inglaterra. Eu vim para aqui e juntei-me à força de trabalho. E estou muito orgulhosa.”

Prestes a afastar-se do jornalista e das câmara, é questionada sobre as informações que já recebeu até agora, respondendo que apenas que lhe disseram que o seu “número de segurança nacional não correspondia ao que devia ser” e que, mais recentemente, lhe disseram que o processo de obtenção do estatuto tinha de ser interrompido porque o dia marcado para a saída do Reino Unido “está a chegar”. “O que vou fazer? Como vou ficar? Quais são os meus direitos? Estou no escuro, como muitas pessoas. Tenho muitos amigos ingleses que nunca me fariam isto. Porque é que este parlamento que não foi eleito nos fez isto?”, perguntou ainda, visivelmente zangada.