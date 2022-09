Rainha autoriza suspensão do parlamento britânico

Está concretizado o pedido de Boris Johnson que está a provocar fúria entre os críticos do Brexit e também os do próprio Johnson, dentro do seu partido. A rainha Isabel II autorizou a prorrogação parlamentar e o os trabalhos legislativos estarão encerrados de 9 de setembro a 14 de outubro. Há quem considere que Boris Johnson apenas quis suspender o parlamento para impedir que os deputados discutam uma possível alternativa ao Brexit sem acordo.

Alguns analistas argumentaram, durante a manhã, que a rainha podia tecnicamente negar-se a fazê-lo mas era uma hipótese remota já que o monarca normalmente age segundo o que o povo já escolheu: um governo conservador neste caso.

O Governo de Boris Johnson fixou 14 de outubro como a data em que apresentará no Parlamento o novo programa de Governo para a próxima legislatura, o chamado discurso da Rainha.

Nesse discurso, o executivo anunciará também os seus planos para depois do "Brexit", a saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para 31 de outubro.

Boris Johnson participou no passado fim de semana na cimeira do G7, em Biarritz (França), durante o qual admitiu que a possibilidade de uma saída sem acordo da União Europeia antes de 31 de outubro - prazo oficial para executar o 'Brexit' - é agora "incerta".

Johnson prometeu que o Reino Unido sairá da União Europeia no final de outubro, com ou sem acordo.