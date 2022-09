Brexit. Decisão do Governo britânico leva libra a descer para 1,2187 dólares

A libra esterlina registou esta quarta-feira uma desvalorização acentuada, para 1,2187 dólares, depois de ser anunciado que o Governo britânico quer travar os esforços dos deputados no Parlamento com o objetivo de impedir um 'brexit' sem acordo.

A libra esterlina desvalorizou-se para 1,2187 dólares, contra os 1,2300 dólares a que se transacionava no dia anterior, devido ao facto dos investidores estarem inquietos com a perspetiva de o Reino Unido sair da União Europeia a 31 de outubro sem que tenha chegado a um acordo.

Mas cerca das 12h00 em Lisboa a libra já tinha recuperado para 1,2206 dólares.

Segundo a Associated Press (AP), um 'brexit' sem acordo afetaria a evolução da economia do Reino Unido, pois levaria ao regresso das fronteiras com a União Europeia e às dificuldades inerentes às tarifas alfandegárias e ao pagamento das mercadorias.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai pedir à Rainha Isabel II para suspender o Parlamento, semanas antes da data prevista para o "brexit", salientou a AP.

Johnson terá dito que não iria esperar até 31 de outubro para pôr em prática os seus planos, indicando que teria de apresentar nova legislação.

"Vamos ter um discurso da Rainha a 14 de outubro", afirmou Boris Johnson, anunciando a data da abertura da nova sessão do Parlamento britânico.