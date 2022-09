Itália. Partido Democrático admite Governo liderado por Conte

O Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrata de Itália parecem estar mais próximos de um acordo de Governo. Esta terça-feira, ambos retomaram as negociações e os Democratas já fizeram saber que não se vão opor à continuação de Giuseppe Conte como primeiro-ministro. A recondução no cargo, segundo o jornal “El Pais”, era até ao começo da semana a principal discórdia entre os partidos para a formação de um novo Governo.

Os democratas insistiam na necessidade de uma grande mudança que marcasse “uma volta radical e uma descontinuidade” com o anterior Executivo, considerando que Conte teria facilitado alguns excessos políticos de Matteo Salvini, designadamente em matéria de política de imigração, nos últimos meses.

As negociações para que o Partido Democrático (centro-esquerda), de Nicola Zingaretti, substitua a Liga (extrema-direita), de Matteo Salvini, na coligação de Governo parecem bem encaminhadas. Os dois partidos concordam com a redução do número de parlamentares de quase 950 para 600, uma “bandeira” do 5 Estrelas, um programa económico com atenção aos mais desfavorecidos e uma política ambiental reforçada. No entanto, só esta quarta-feira se deverá saber qual o acordo definitivo.

O impasse político começou quando no começo do mês Salvini terminou a coligação com o Movimento 5 Estrelas, que ficou sem maioria para governar.

Esta terça-feira, o presidente italiano, Sergio Mattarella, iniciou a segunda ronda de consultas para resolver a crise política, depois de na quinta-feira ter dado aos partidos mais quatro dias para negociarem uma nova maioria. Se nenhum acordo surgir, devem ser convocadas eleições legislativas antecipadas, possivelmente para 10 de novembro.