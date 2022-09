G7. Trump diz que Macron “pediu aprovação” para se encontrar com ministro iraniano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou esta segunda-feira que o chefe do Estado francês, Emmanuel Macron, o consultou sobre o convite para um encontro com o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Yavad Zarif.

Perguntado sobre se considerou que Macron lhe tinha faltado ao respeito ao convidar Zarif, que domingo se reuniu apenas com o Presidente e o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, à margem da cimeira do G7, Trump respondeu que o chefe de estado francês o tinha informado previamente.

Macron "pediu a minha aprovação", disse Trump, acrescentando: "Não considero isso um desrespeito. Eu disse-lhe que, se ele quisesse, fosse em frente, não precisava de pedir a minha aprovação".

Trump sublinhou ainda que Macron "estava ciente do que estava a fazer" e lembrou que mantém "um ótimo relacionamento" com o Presidente francês.

O Presidente dos EUA disse que não queria encontrar-se agora com o Governo iraniano, alegando que era "muito cedo" no processo diplomático de discussões para tentar resgatar o acordo nuclear internacional com o Irão.

Em declaração ao lado do presidente egípcio, Abdelfatah al Sisi, com quem se encontrou hoje, à margem da cimeira do G7, Donald Trump sublinhou que o Irão "é um país especial" que "tem grande potencial", mas que "tem de abandonar o terrorismo ".

Zarif, um homem que os Estados Unidos rejeitaram como intermediário há menos de um mês ao impor-lhe sanções, tornou-se no domingo a grande surpresa da cimeira do G7, chegando a Biarritz (França) para uma inesperada retomada de contactos ao mais alto nível.

Macron encontrou-se com Zarif durante meia hora na Prefeitura de Biarritz, ladeado pelo seu ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, que passou três horas no total com o seu colega iraniano, juntamente com assessores diplomáticos alemães e britânicos.

A reunião foi positiva, de acordo com uma fonte do governo francês, e continuará com os contactos durante a noite de hoje e o dia de terça-feira, embora Zarif tenha saído de Biarritz ao final da tarde no mesmo avião em que havia chegado.

Os responsáveis pelas democracias mais desenvolvidas (Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Japão e Estados Unidos) concordaram que qualquer diálogo deveria ter dois objetivos: impedir que o regime iraniano detivesse a arma nuclear e garantir a estabilidade na região.

Contudo, a presença do negociador iraniano em Biarritz foi precedida por uma confusão diplomática entre Paris e Washington, durante o dia, devido ao suposto papel de mediador de que Macron se pretendia arrogar.

A Presidência francesa anunciou de manhã que o G7 havia confiado em Macron "para falar e enviar uma mensagem" ao Irão. Minutos depois, Trump negou que a França tivesse recebido aquela missão.

No final, Mácron teve de desfazer a confusão e reconhecer que o G7 "não concede mandatos formais".