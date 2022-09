Milionário americano acusado de abusar de adolescentes encontrado morto na cela

new york state division of criminal justice services / reuters

O milionário Jeffrey Epstein terá cometido suicídio na prisão, de acordo com uma notícia do "New York Times". Epstein, de 66 anos, foi acusado de tráfico sexual, inclusive com adolescentes. O milionário estava preso desde 6 de julho, embora se tenha declarado inocente das acusações. A morte acontece um dia depois da divulgação de documentos incluídos no processo, a decorrer em Nova Iorque, a revelar a extensão do seu abuso de mulheres jovens nas suas propriedades em Palm Beach, Nova York e nas Ilhas Virgens.

Epstein estava preso sob acusações de suposta conduta sexual incorreta entre 2002 a 2005. Uma tentativa anterior de processá-lo por acusações semelhantes falhou quando as autoridades lhe concederam um acordo para que se declarasse culpado das acusações de prostituição que decorriam na Flórida.

A sua morte acontece apenas alguns dias do milionário ter sido encontrado inconsciente na sua cela em Manhattan com ferimentos no pescoço, segundo os órgãos de comunicação norte-americanos, citando fontes não identificadas. Na altura não foi tornado claro a forma como Epstein terá sofrido estas lesões.

No entanto, duas fontes anônimas disseram à rede NBC News 4 que os ferimentos de Epstein podem ter sido auto-infligidos, enquanto outro avançou que um ataque de outro detento não podia ser descartado. Após o incidente, Epstein foi colocado sob observação.