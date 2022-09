FBI investiga "aparente suicídio" do magnata Jeffrey Epstein em prisão de Nova Iorque

O FBI, polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América (EUA), está a investigar o "aparente suicídio" do magnata Jeffrey Epstein que ocorreu hoje numa cela da prisão de Manhattan (Nova Iorque). Segundo as autoridades federais, citadas pela agência de notícias Associated Press (AP), o FBI está a investigar o "aparente suicídio" do magnata Jeffrey Epstein, que estava em prisão preventiva a aguardar julgamento por alegados abusos sexuais de menores de idade.



O prisioneiro foi encontrado na sua cela sem sinais de vida este sábado de manhã e as autoridades ainda tentaram a reanimação, tendo sido transportado para o hospital, onde foi declarado o óbito. A acusação contra Jeffrey Epstein está zangada e irritada com o facto de o suicídio do magnata ir impossibilitar o confronto em tribunal sobre os alegados abusos sexuais a menores. Um antigo diretor de prisão, Cameron Lindsay, que dirigiu três prisões federais, considerou que o suicídio de Epstein na cadeia representa uma "chocante falha" do sistema.



Cameron Lindsay disse que Epstein deveria estar sempre debaixo de uma constante vigilância.



A 31 de julho transato, vários órgãos de comunicação de Nova Iorque noticiavam que o julgamento de Jeffrey Epstein, 66 anos, deveria iniciar-se entre junho e setembro de 2020.