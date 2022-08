“Que Deus abençoe a memória daqueles que pereceram em Toledo”, disse Trump. Mas o massacre foi em Dayton

O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem sido criticado por confundir Dayton, o local de um dos massacres deste fim de semana onde morreram nove pessoas, com outra cidade do estado do Ohio, Toledo.

Nas suas declarações na Casa Branca, Trump disse: “Que Deus abençoe a memória daqueles que pereceram em Toledo. Que Deus os proteja. Que Deus proteja todos do Texas ao Ohio. Que Deus abençoe as vítimas e as suas famílias.”

A comunicação presidencial desta segunda-feira, na sequência dos massacres em El Paso, no Texas, que matou 22 pessoas, e em Dayton, no Ohio, também foi atacada por subestimar o papel da supremacia branca e da permissiva legislação sobre armas.

Esta não é a primeira vez que Trump identifica erradamente a localização de um incidente com armas de fogo, recorda o jornal “The Guardian”. Em novembro de 2017, o Presidente escreveu no Twitter: “Que Deus esteja com as pessoas de Sutherland Springs, Texas.” Mas o tiroteio de Sutherland Springs tinha ocorrido dias antes, estando o Presidente norte-americano a tentar referir-se a um outro ataque, mais recente, na escola primária de Rancho Tehama, no norte da Califórnia.

Trump visita esta quarta-feira El Paso e Dayton, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

O candidato à nomeação democrata para as presidenciais do próximo ano e ex-vice-Presidente Barack Obama, Joe Biden, também errou na identificação dos locais dos massacres deste fim de semana. Enquanto falava perante doadores na noite de domingo, Biden expressou pesar pelos “trágicos acontecimentos em Houston e no Michigan”, tendo posteriormente corrigido.