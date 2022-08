“Abaixo a Índia!” Decisão de revogar estatuto especial de Caxemira gera protestos no Paquistão

A decisão da Índia de revogar o estatuto especial de Caxemira tem levado a protestos no Paquistão. Em Muzaffarabad, capital da parte daquela região administrada pelas autoridades paquistanesas, a cerca de 45 quilómetros da fronteira disputada, manifestantes seguraram bandeiras negras e incendiaram pneus, gritando palavras de ordem como “Abaixo a Índia!”.

Também houve protestos em Islamabade, a capital do Paquistão, e Carachi, o centro financeiro do país.

Em comunicado, o Ministério paquistanês dos Negócios Estrangeiros disse que “exerceria todas as opções possíveis para contrariar as medidas ilegais” tomadas pela Índia. O ministro da tutela, Shah Mahmood Qureshi, escreveu no Twitter que o Paquistão “pretende destacar com firmeza a [sua] posição nas reuniões com a delegação dos EUA de visita ao país e com a comunidade internacional em geral”.

Administração direta de Nova Deli

O Governo indiano anunciou esta segunda-feira a revogação da autonomia constitucional de Caxemira, região há muito disputada com o Paquistão. Os nacionalistas hindus, no poder, aprovaram um decreto abolindo o estatuto especial do estado de Jammu e Caxemira, que era garantido pela Constituição da Índia.

O decreto “entra em vigor imediatamente e substitui” os artigos constitucionais sobre aquele estado, em particular o artigo 370, de acordo com um texto divulgado pelo Governo. Era aquele artigo da Constituição que conferia um estatuto especial a Jammu e Caxemira e previa que Nova Deli só legislasse em matéria de defesa, relações exteriores e comunicações, ficando o resto para a Assembleia Legislativa local.

A revogação da autonomia de Caxemira era uma promessa antiga do Partido do Povo Indiano, que garantiu um sólido segundo mandato nas eleições de abril e maio. O Governo de Narendra Modi também apresentou um projeto de lei no Parlamento para dividir Jammu e Caxemira, que, na prática, significa que a região passa a ser considerada “território da União”, ficando sob a administração direta de Nova Deli.

Mais de 70 mil soldados adicionais

A Índia e o Paquistão disputam Caxemira desde a divisão do território colonial britânico, em 1947, e já se defrontaram em duas guerras por causa desta região. Os exércitos indiano e paquistanês trocam tiros de morteiro quase todos os dias ao longo da linha de cessar-fogo. Uma insurreição separatista ocorre desde 1989 na Caxemira administrada pela Índia, tendo já custado a vida a mais de 70 mil pessoas, sobretudo civis. Nova Deli acusa Islamabade de apoiar grupos rebeldes mas o Paquistão nega.

As tensões reacenderam-se em fevereiro deste ano quando um grupo militante, estabelecido no Paquistão, atacou uma escolta paramilitar em Caxemira, matando pelo menos 40 pessoas.

Nos últimos dias, as tensões voltaram a subir de tom com a mobilização de tropas indianas para o território. Segundo uma fonte de segurança citada pela agência France-Presse, mais de 70 mil soldados adicionais foram mobilizados nos últimos dias, um aumento considerado sem precedentes.